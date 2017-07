Audiences: Pour son démarrage, la série américaine "Supergirl" attire 1.5 million de téléspectateurs à 23h30 sur TF1

La série américaine "Supergirl" débarquait hier soir à 23h30 sur TF1.

Le premier épisode, intitulé "Une nouvelle héroïne" a attiré 1.482.000 téléspectateurs, soit 18.1% du public.

Le deuxième, intitulé "Période d'essais", diffusé à 0h20, a séduit 940.000 personnes, soit 20.2% de PDA.

Sur France 2, la série "Gracepoint", diffusée à 23h45, a attiré 477.000 téléspectateurs, et 6.5% de PDA pour le premier épisode, et 226.000 personnes pour le second.