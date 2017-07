Affaire Gregory - Marie-Ange Laroche parle pour la première fois à la télé: "Il y a un acharnement sur mon mari !" - Video

Alors que la justice étudie de près un scénario impliquant plusieurs responsabilités, la veuve de Bernard Laroche et soeur de Murielle Bolle, Marie-Ange Laroche a adressé un courrier à Emmanuel Macron pour dénoncer les "dérives" supposées de l'enquête. Elle sera entendue par les gendarmes après les derniers rebondissements de l'affaire Grégory.

Hier, elle s'est confiée pour la première fois à BFM TV:

"J’ai confiance en le président. Je lui explique l’acharnement qu’il y a sur Bernard Laroche. S’il a un pouvoir, il faut que ça s’arrête. Qu’on laisse Bernard se reposer.

Marie-Ange Laroche, déplore que "la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Dijon a malheureusement porté atteinte régulièrement et dramatiquement à la mémoire de mon époux et à ma famille". Elle regrette qu'une "seule piste" a été "fouillée et ce au mépris de tout le reste du dossier et de tous les principes de notre République.

Depuis 32 ans, Marie-Ange Laroche défend l'innocence de son mari tué en 1985 par Jean-Marie Villemin, le père de Grégory: "Bernard n’a eu aucun rôle dans cette affaire, insiste-t-elle. On ne lui a pas laissé le temps de se défendre parce qu'on l'a assassiné. Bernard Laroche lui a dit toute la vérité. Je ne sais rien du tout, je n’ai rien à me reprocher"