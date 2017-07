Premier bilan: Le Tour de France a largement fédéré les téléspectateurs sur France 2 pendant sa première semaine

Le Tour de France a largement fédéré les téléspectateurs pendant sa première semaine, attirant plus de 27 millions de téléspectateurs sur France 2 et France 3, a indiqué France Télévisions. Les 9 premières étapes de la Grande Boucle ont rassemblé chaque après-midi sur France 2, 3,3 millions de téléspectateurs en moyenne, soit 33,2% de part d'audience. France 2 était leader tous les après-midi et réalise son meilleur score depuis 2014 pour une première semaine, selon les chiffres de Médiamétrie.

Dimanche, 5,65 millions de téléspectateurs (43,9% de PdA) étaient devant la Deux pour suivre la spectaculaire 9e étape Nantua/Chambéry, avec un pic d'audience à 7 millions de téléspectateurs au moment du sprint final. Sur France 3, les étapes de la première semaine de ce Tour 2017 ont rassemblé en moyenne 2,1 millions de téléspectateurs pour 19,3% de PdA.

Sur internet, l'offre dédiée au Tour sur le site et l'application francetvsport a enregistré une augmentation de 148% du nombre de vidéos vues par rapport à la première semaine de l'édition 2016, avec plus de 16,8 millions de vidéos vues, selon le groupe.

Le Tour de France, également diffusé sur Eurosport, est le troisième événement sportif planétaire en termes d'audience, avec 3 milliards de téléspectateurs cumulés, derrière les JO d'été et la Coupe du monde de foot. France Télévisions paie chaque année 20 millions d'euros pour obtenir ses droits, selon une étude du Conseil supérieur de l'audiovisuel.