EXCLU - AVANT-PREMIERE: Ary Abittan ne cache pas sa joie en évoquant son divorce sur la scène du "Marrakech du rire" avec Jamel Debbouze - Regardez

Mercredi, à 21h00, M6 diffusera le "Marrakech du rire".

À l’occasion de la 7e édition du Marrakech du Rire, le premier festival d’humour francophone dans le monde, Jamel Debbouze sera accompagné sur scène d’invités prestigieux issus du monde artistique, pour proposer un spectacle d’humour exceptionnel et inédit.

Dans l’enceinte du prestigieux Palais Badii et devant plusieurs milliers de spectateurs, Gad Elmaleh, Ary Abittan, Chantal Ladesou, Bruno Salomone, Nadia Roz, Alban Ivanov, Elie Semoun, Rachid Badouri, Kevin Razy et beaucoup d’autres dévoileront leurs sketchs inédits et d’énormes surprises !

Jeanmarcmorandini.com vous propose de découvrir en exclusivité et en avant-première les premières images de cette soirée durant laquelle Ary Abittan va notamment évoquer son divorce et surtout ses avantages !

Regardez: