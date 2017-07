Marion Ruggieri et Emilie Tran Nguyen rejoignent les équipes de "C à vous" et "C l'hebdo" sur France 5

A la rentrée, "C à vous" ne sera plus présentée par Anne-Sophie Lapix, en partance pour le 20h de France 2, mais par Anne-Elisabeth Lemoine.

Dans l'émission quotidienne, cette dernière sera ainsi remplacée à son poste de chroniqueuse.

Selon PureMédias, le choix de la chaîne s'est porté sur Marion Ruggieri.

L'ex-présentatrice d'Europe 1, qui présentait l'émission "Il n'y en a pas deux comme Elle", et qui est éditorialiste et journaliste à "Elle", officiera ainsi dans l'émission de France 5 à la rentrée, aux côtés de Patrick Cohen, Maxime Switek et Pierre Lescure.

Une autre recrue a été annoncée par nos confrères, mais pour l'émission "C l'hebdo", diffusée chaque samedi sur la chaîne publique. Il s'agit de Emilie Tran Nguyen.

La journaliste et présentatrice du "12/13" de France 3 sera ainsi chroniqueuse du programme hebdomadaire qui, rappelons-le, sera désormais assuré par Ali Baddou.

Elle officiera notamment aux côtés de Jean-Michel Aphatie.