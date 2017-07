Le JDD présente ses excuses après avoir évoqué une relation entre Pamela Anderson et le footballeur Nolan Roux

Dans l'édition du JDD datée du dimanche 9 juillet, un article publié en page People évoquait une histoire d'amour entre Pamela Anderson et le footballeur français Nolan Roux. Une information qui provenait en fait d'un site parodique et qui a été prise au sérieux par le quotidien. Ce matin, sur son site internet, le Journal du dimanche présente ses excuses aux intéressés et aux lecteurs.

Voici le texte qui a été mis en ligne:

D"ans la page People du Journal du Dimanche daté du 9 juillet, à la faveur d’un article sur la nouvelle vie de Pamela Anderson en France, nous avons mentionné au conditionnel la relation supposée de la star américaine avec l'attaquant de Saint-Etienne, Nolan Roux. Il s'agit d’une erreur, relayée sur la base d'un article paru sur un site parodique. Le JDD regrette cette très préjudiciable erreur et présente ses excuses aux deux intéressés ainsi qu’à ses lecteurs."