Orages: Regardez les images spectaculaires des stations de métro parisiennes inondées cette nuit par les pluies - Vidéo

Les orages qui se sont déclarés cette nuit en Ile-de-France ont donné lieu à d'abondantes précipitations, causant des inondations parfois impressionnantes, dont les internautes ont rapidement diffusé des images sur les réseaux sociaux. Dans le métro, comme ici à Porte d'Orléans, dans le Sud de la capitale, des torrents d'eau se sont déversés dans les escaliers menant aux stations.

Sur Paris et la petite couronne, les pompiers ont reçu plus de 1.700 appels entre 21h et 23h et ont "multiplié les interventions pour des épuisements d'eau, des infiltrations dans les caves". "Les secteurs les plus touchés ont été les 13e et 15e arrondissements de Paris et la Seine-Saint-Denis", a expliqué le porte-parole des sapeurs-pompiers de Paris.

Selon la Chaîne météo, un record a même été battu à Paris : 50 mm de pluie sont tombés en une heure sur la capitale selon ses calculs.