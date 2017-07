EN DIRECT - Orages: Regardez les images spectaculaires des stations de métro parisiennes inondées cette nuit - Quatre stations encore fermées ce matin

10h36: Selon LCI, une septuagénaire a trouvé la mort hier soir à Lussac-les-Châteaux (Vienne), en "essayant d'écoper son garage inondé par les pluies violentes".



10h21: Sur Twitter, les Pompiers de Paris ont publié les précautions à prendre en cas d'orage :

09h47: A huit heures, trois stations n'étaient pas desservies. «Tout avait rouvert normalement ce matin mais à la suite des nouvelles fortes pluies, nous avons fermé les stations Voltaire, quai de la Rapée et Maubert-Mutualité vers 8 heures. Le trafic est normal sur le reste du réseau», a déclaré une porte-parole de la RATP. La station République a également fermée en direction de Pont de Levallois. La ligne D du RER est ralenti, notamment dû à un incident de signalisation à Melun.

09h31: Trois opérations de pompiers étaient toujours en cours «au Forum des Halles pour une fissure dans une canalisation d'évacuation d'eau», dans le sous-sol du ministère de la Culture «dans une zone contenant des archives» et dans un parking du XIXe arrondissement, a précisé un porte-parole des pompiers.

08h15: Un cumul record de pluie a été enregistré à Paris dimanche soir avec 49 millimètres en une heure, l'équivalent de trois semaines de précipitations moyennes en juillet dans la capitale, a indiqué Météo France.

Le précédent record, tous mois confondus, de 47 millimètres remontait au 2 juillet 1995, ont précisé les services météorologiques.

Sur plusieurs heures, la capitale a reçu 68 millimètres d'eau, selon les relevés de la station située dans le parc Montsouris.

07h51: Le trafic routier est également perturbé sur les autoroutes au sud et à l'est de la capitale. Certaines voies de l'A6, de l'A86 et de l'A4 sont provisoirement fermées à cause de chaussées inondées.

06h28: Les orages qui se sont déclarés cette nuit en Ile-de-France ont donné lieu à d'abondantes précipitations, causant des inondations parfois impressionnantes, dont les internautes ont rapidement diffusé des images sur les réseaux sociaux. Dans le métro, comme ici à Porte d'Orléans, dans le Sud de la capitale, des torrents d'eau se sont déversés dans les escaliers menant aux stations.

Sur Paris et la petite couronne, les pompiers ont reçu plus de 1.700 appels entre 21h et 23h et ont "multiplié les interventions pour des épuisements d'eau, des infiltrations dans les caves".

"Les secteurs les plus touchés ont été les 13e et 15e arrondissements de Paris et la Seine-Saint-Denis", a expliqué le porte-parole des sapeurs-pompiers de Paris.

Selon la Chaîne météo, un record a même été battu à Paris : 50 mm de pluie sont tombés en une heure sur la capitale selon ses calculs.