Météo-France a placé ce soir douze départements en alerte orange en raison de fortes pluies

Météo-France a placé ce dimanche 9 juillet douze départements.

Les départements sont le Cher, la Charente, l'Yonne, le Loiret, la Seine-et Marne, l'Aube, la Nièvre, l'Indre, la Creuse, la Haute-Vienne, la Corrèze et la Vienne. "des orages ponctuellement forts et surtout peu mobiles, souvent par des pluies intenses et de la grêle", décrit Météo France qui donne aussi quelques conseils et conseille d'être prudent, en particulier dans vos déplacements et vos activités de loisir. évitez d'utiliser le téléphone et les appareils", conseille également le Météo France.