Météo-France a placé, ce soir à 22h, dix-sept départements en alerte orange en raison de fortes pluies

Météo-France a placé ce soir à 22h dix-sept départements de l'Hexagone. Les départements concernés sont l'Aube, le Cher, la Corrèze, la Creuse, l'Indre, le Loiret, la Nièvre, Paris et la petite couronne, la Seine-et-Marne, les Yvelines, la Haute-Vienne, l'Yonne, l'Essonne et le Val-d'Oise.



Météo France décrit une "situation fortement orageuse d'été qui nécessite une vigilance particulière dans la mesure où il existe un risque fort de phénomène violent, en particulier de cumuls de pluie importants en raison d'orages peu mobiles", et conseille d'être "prudent, en particulier dans vos déplacements et vos activités de loisir". "Évitez d'utiliser le téléphone et les appareils", indique également l'institut météorologique.

Après cet épisode intense et une accalmie en deuxième partie de nuit, une nouvelle aggravation orageuse est attendue lundi matin, arrivant par la façade Atlantique et les Pays de la Loire, prévient Météo France.