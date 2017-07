Voilà pourquoi TMC a vécu hier une de ses pires journées en audience depuis sa reprise par le Groupe TF1

C'est un score qui a du provoquer quelques coups de gueule ce matin et des mises au point. Il faut dire qu'hier TMC a vécu l'une de ses pires journées depuis sa reprise par le Groupe TF1 en n'enregistrant que 1,7% de part de marché sur la journée, battu par quasiment toutes les chaînes de la TNT. Seules les chaînes TNT HD se retrouvent derrière...

Un revers qui s'explique par un pari: la diffusion en intégralité, toute la journée de l'intégrale de la série de TF1 "Juste un regard, qui a occupé plus de 6h d'antenne ! Le site Toute la Télé précise même: "70 000 téléspectateurs en moyenne ont choisi de suivre les péripéties d’Eva Beaufils, soit 0.7% du public. A certains moments, TMC se retrouve sur la toute dernière marche du podium de la TNT. Rien qu’avec ses séries américaines, The big bang theory et The Middle, NRJ12 rassemble 3 à 6 fois plus de téléspectateurs au même moment. "

A la suite de cette programmation, "Nos chers Voisins" se sont également effondré tout comme la série "Sous le soleil de Saint Tropez". Bref, du côté de TMC on va tout faire pour oublier ce samedi de juillet et attendre avec impatience le retour de Yann Barthes en septembre...