Découvrez l'humoriste qui va intégrer la bande de "Touche pas à mon poste" de Cyril Hanouna à la rentrée

Et une de plus ! Une nouvelle recrue va intégrer la bande de "Touche pas à mon poste" de Cyril Hanouna à la rentrée, il s'agit de Tom Villa. L'humoriste déjà vu et entendu chez Jean-Marc Morandini sur Europe 1 ou chez Thierry Ardisson dans "Salut les terriens" ne devrait pas être en plateau mais il interviendra sous la forme d'une pastille humoristique de 2 minutes. Baptisé "Sans mensonges" il s'agira selon le Parisien de plusieurs saynètes dont le tournage devrait commencer dans quelques jours...

A noter que malgré sa participation à "Touche pas à mon poste", Tom Villa va rester dans l'émission "Salut les terriens" de Thierry Ardisson le samedi.