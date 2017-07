L'access a été dominé hier par "50 Mn Inside" sur TF1 avec 2.183.000 personnes et 19,7% suivie par France 3 et le 19/20 qui s'affiche avec un peu plus de 2 millions de téléspectateurs.

Du côté de France 2, Nagui est à 1.846.000 personnes et 15,9% de part de marché.

Petit score en revanche pour Salut les terriens qui avec son Best of doit se contenter de 523.000 personnes et 4% de part de marché.