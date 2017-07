Bretagne: Deux heures de retard pour le premier TGV Paris-Saint-Brieuc qui devait battre un record de vitesse

Il devait battre le record de vitesse entre Paris-Montparnasse et Saint-Brieuc, au final les passagers ont eu 2 heures de retard !

Vendredi soir, un TGV, parti à 19h06 de Paris, a mis quatre heures pour entrer en gare de Saint-Brieuc, rapporte Ouest France. Soit près de deux heures de retard pour rallier la Bretagne. Pour célébrer l’événement, la communauté d’agglomération Saint-Brieuc Armor avait pourtant prévu des réjouissances et un comité d’accueil pour les passagers, lesquels devaient effectuer le trajet en deux heures et six minutes exactement. En effet, depuis l’arrivée de la Ligne à grande vitesse (LGV) en Bretagne, un trajet, le vendredi soir, ne fait pas de halte à Rennes pour gagner quelques minutes. C’est une panne de signalisation près de Chartres, qui a interrompu le trafic pendant plusieurs minutes.