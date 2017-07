Des émincés de saumon fumés vendus sous cinq marques différentes rappelés en raison d'une potentielle contamination à la listéria

Un fabricant d'émincés rappelle différents lots commercialisés dans cinq enseignes, sous leurs marques maison, en mai et en juin 2017. A la suite d'un contrôle qualité, les distributeurs viennent de signaler en ce début de mois de juillet que certains paquets pourraient être contaminés apr la listéria.

Les lots concernés ont un point en commun : ils proviennent de l'entreprise de pêche (MerAlliance). Tous portent donc la même estampille sanitaire 29.232.500 CE, qui identifie cet établissement. Les tranches de poisson sont à chaque fois conditionnées en paquets de 100 grammes mais le nom du produit, le code-barres et la date de consommation diffèrent selon les enseignes.

• Monoprix Nom : "Emincés de saumon Atlantique fumé" Marque : Monoprix bio Date limite de consommation (DLC) : 12/06/2017 Code-barres : 3350033005624 Numéro de lot : 6157BQEH

• Lidl Noms : "Émincés de saumon fumé aneth et citron" et "cinq baies et coriandre" Marque : Atlantic DLC : toutes les dates du 16/06/2017 au 04/07/2017 inclus

• Auchan Noms : "Émincés de saumon fumé à l'aneth" et "aux cinq baies" Marque : MMM DLC : 22/06/2017 et 25/06/2017 (aneth) et 09/06/2017 et 22/06/2017 (cinq baies) Code-barres : 3596710319060 (aneth) et 3596710319077 (cinq baies)

• Leclerc Noms : "Émincés de saumon fumé à l'aneth et au citron" et "aux cinq baies et coriandre" Marque : Ronde des Mers Marque Repère Code-barres : 3 564 700 570 319 03 (aneth et citron) et 3 564 700 570 357 03 (cinq baies et coriandre) Numéro de lots : 6069CQE4 (aneth et citron) et 6069 FQE5 - 6146 DQEG - 6207 CQET (cinq baies et coriandre) DLC : 30/05/2017 (aneth et citron) et 31/05/17 - 11/06/17 - 24/06/17 (cinq baies et coriandre)

• Carrefour Noms : "Émincés de saumon fumé à l'aneth et aux zestes de citron" et "aux cinq baies" Marque : Carrefour Sélection Numéros de lot : 6087EQE4 (aneth et citron) et 6069FQE5 - 6126CQEG - 6146DQEG (cinq baies) DLC : 01/06/2017 (aneth et citron) et 02/06/2017 - 13/06/2017 - DLC : 13/06/2017 (cinq baies) Code-barres : 3 245 411 891 855 (aneth et citron) et 3 245 411 891 800 - 3 245 411 891 800 - 3 245 411 891 800 (cinq baies)