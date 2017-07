Le président américain Donald Trump s'est éclipsé samedi d'une session de travail du sommet du G20 et s'est fait remplacer par sa fille Ivanka à la table des dirigeants, alors qu'elle est seulement conseillère, selon plusieurs délégations. C'est la "sherpa" russe, principale conseillère du président Vladimir Poutine, qui a la première fait état de ce changement via deux tweets et une photo prise depuis l'intérieur de la salle. "Ivanka accompagne le président Trump", a d'abord tweeté Svetlana Loukach. "Et le remplace à la table du G20 quand il part pour des rencontres bilatérales", a-t-elle ajouté 20 minutes plus tard. D'autres délégations ont confirmé l'information.