La police grecque arrête huit hommes, dont sept d'origine serbe, pour avoir battu à mort un jeune touriste américain

La police grecque a arrêté huit hommes, dont sept d'origine serbe, suspectés d'avoir battu à mort un jeune touriste américain à l'issue d'une dispute dans un bar sur l'île de Zante (ouest), a indiqué samedi une source policière.

Deux des suspects, un barman grec et le videur britannique d'origine serbe de l'établissement, ont été arrêtés juste après le drame, survenu dans la nuit de jeudi à vendredi à Lagana, une des stations balnéaires les plus touristiques de Zante, a précisé la même source. Leurs six complices présumés, des touristes serbes, ont été interpellés dans la nuit de vendredi à samedi, sur la base d'images vidéos provenant de caméras de sécurité alentours.