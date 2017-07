Ludovic Chancel, le fils de la chanteuse Sheila et de Ringo, est mort - Sa femme s'exprime: "Je suis inconsolable. Tu étais mon paradis sur terre"

La chanteuse Sheila a passé des années en conflit public avec son fils, avec des affaires qui se sont même réglées devant les tribunaux... Aujourd'hui c'est dans les larmes que l'histoire se termine, avec la mort cette nuit de Ludovic Chancel âgé de seulement 42 ans. D'après le Parisien, le jeune homme aurait mis fin à ses jours.

C'est via un communiqué de presse transmis par le manager de la chanteuse que l'annonce a été faite:

"Sheila a la douleur d'annoncer le décès de son fils, Ludovic, survenu dans la nuit du 7 au 8 juillet, à l'âge de 42 ans. L'inhumation aura lieu dans l'intimité familiale. Afin de respecter une mère en deuil, il n'y aura aucune réponse par Sheila ou son entourage aux éventuelles sollicitations médiatiques."

Dans son livre publié en 2005, "Fils de...", aux éditions Flammarion, racontait sa vie compliquée et pleine d'excès. Il expliquait qu'après avoir choisi, à 17 ans, de vivre seul, après un premier mariage raté et, avec une autre femme, une paternité non désirée, il est tombé dans l'autodestruction: la drogue, le chômage, les dettes et, pour s'en sortir, la prostitution.

Le fils de Ringo et de Sheila, qui fut, à sa naissance, le centre de tous les regards, le bébé le plus médiatisé de France, s'est prostitué dans le bois de Boulogne avant d'offrir ses services par le Net! Pourtant, le choix du nom de Chancel (son vrai nom est Frédéric Bayle) indique qu'en sortant d'une cure de désintoxication et d'un long travail sur lui-même, il veut se reposer sur sa mère:

«Quoi que je fasse et quels que soient mes efforts pour tenter d'exister par moi-même, je suis et je reste le fils de Sheila, la petite fiancée des Français, moi qui ne demandais rien d'autre que d'être celui d'Annie Chancel.

En choisissant de m'exposer, de raconter mes descentes aux enfers, mes dérives et mes excès... je ne souhaite qu'une chose: reprendre ma vie en main et sortir enfin de l'ombre de ma mère. J'ai juste essayé de lui expliquer ce que j'ai vécu, sans pour autant la mettre en cause dans mon errance.

Cette vie qu'elle m'a donnée et dont j'ai gâché tant d'années déjà, aujourd'hui je souhaite en exorciser les démons. Je connais trop ma mère pour ne pas savoir qu'elle verra sans doute des reproches là où il n'y a qu'une tentative pour expliquer mon parcours et prendre du recul.

Mais je sais que, comme la plupart des parents, elle a fait de son mieux et que, sous les paillettes, la gloire et le succès, son chemin a lui aussi été semé d'épines. J'espère simplement qu'elle recevra mon livre comme la plus longue lettre d'amour qu'un homme lui ait jamais écrite.»

Il avait écrit sur Facebook un message affectueux pour les 70 ans de la chanteuse en 2015: « Malgré un conflit qui nous sépare, elle reste pour moi ma maman avant tout. Je lui souhaite la santé, l'amour la paix et le meilleur pour l'avenir. Et je terminerai juste par quelques mots : Je t'aime»

Sa compagne Sylvie Ortega-Munos vient de réagir sur son compte FaceBook avait des mots poignants:

"Il est ma lumière, je suis son soleil. A

ucun mot jamais ne pourra qualifier notre amour immense. Je suis sa vie, il est la mienne, pour toujours à l’infini toi et moi enlacés.

Mon petit Minou, tu es parti voir si le Paradis existe. Tu étais le mien sur terre.

Chaque seconde ensemble était un conte de fées.

Tu es né un 7, ton chiffre fétiche, et tu es allé le 07/07/2017.

Je suis inconsolable. Ma douleur est immense.

Je t’ai embrassé jusqu’à ton dernier souffle. Je t’aime mon petit bébé d’amour, à l’infini, toujours et pour toujours."