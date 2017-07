Guerre des chaînes info: La grille de rentrée de CNews se précise avec plus d'émissions et de débats

Les 4 chaînes info vont se livrer une guerre sans merci à la rentrée pour capter les téléspectateurs. L'objectif de BFM est de rester largement leader avec l'info en direct et les breaking news alors que cette semaine, France Info a annoncé vouloir aller concurrencer la chaîne du Groupe BFM TV sur ce terrain en multipliant elle aussi les "breaking news" pour se faire enfin une place sur le podium.

Du côté de LCI, le Groupe TF1 a sorti le chéquier en multipliant les recrutements de Roselyne Bachelot à Natacha Polony en passant par David Pujadas ou Pascale La Tour du Pin.

Du côté de CNews se précise avec plus de débats, d'enquêtes et de visages connus, même si Olivier Galzi qui occupait la tranche du soir a fait ses adieux hier dans un mail envoyé à la rédaction en saluant "sa fierté du travail accompli" dans la chaîne. A la rentrée sa tranche d'information sera en effet remplacée par une rediffusion de l'émission d'Yves Calvi qui aura été diffusée quelques heures plus tôt en direct sur Canal Plus.

Ce matin le Parisien donne en effet plusieurs informations sur les changements qui vont se produire à la rentrée dans la grille de la chaîne qui va être entièrement repensée.

Voici donc ce que l'on sait à cette heure de la grille de CNews selon les informations publiées dans la presse. Attention, il ne s'agit pas de la grille officielle, mais d'une compilation des infos données par les médias.

.

6h/9h: CNews Matin avec Romain Desarbres et Clélie Mathias

9h/11h: L'heure des pros avec Pascal Praud

11h/midi: Morandini Live avec Jean-Marc Morandini

Midi/17h: Newsroom (Info Non Stop)

17h/19h: Débats avec Sonia Mabrouk

19h/20h: Direct Ferrari 1 (politique) avec Laurence Ferrari

20h/21h: 20h Foot avec Pascal Praud

21h/22h: Direct Ferrari 2 (culture) avec Laurence Ferrari

22h5/0h: Rediffusion Yves Calvi (Canal+)

0h/6h: Journal de la nuit