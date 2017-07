EXCLU AVANT-PREMIERE - Capital (M6): Comment ces touristes ont-il pu s'offrir un voyage au Maroc pour 93 euros au lieu de... 410 euros ? - Regardez

Dimanche soir, à 21h00, M6 diffusera un nouveau numéro de "Capital", présenté par Bastien Cadéac.

L'émission sera consacrée aux "économies, bons plans, remboursements".

Présentation

Ça y est, vous les avez attendues toute l’année : les vacances d’été sont enfin là ! Mais avec elles, le budget familial en prend un coup car pendant l’été, on aime se faire plaisir. Et si, pour une fois, vos vacances vous rapportaient de l’argent au lieu de vous en coûter ! Capital vous promet jusqu’à plusieurs milliers d’euros de gains à la fin de l’émission !

Car les équipes du magazine ont mené l'enquête avec un triple objectif : des bons plans pour économiser, des astuces pour rentabiliser, des techniques pour vous faire rembourser !

Réserver une semaine au Maroc pour 93 euros seulement au lieu de 410 ; s’offrir un bon diner pour toute la famille pour 50% du prix normal ; prendre des clichés de vos vacances qui, en plus d’être de bons souvenirs, vous permettent d’empocher plusieurs centaines d’euros par an, ou encore, connaitre les vols susceptibles de vous rapporter de l’argent.

En coulisses de ces promesses alléchantes, de nouvelles startups ont trouvé la formule pour être rentables tout en améliorant votre pouvoir d'achat estival.

Vous verrez aussi comment ces nouveaux « robins des bois du web » se sont faits une spécialité de râler à votre place afin de récupérer les sommes que les entreprises vous doivent quand votre trajet en avion s’est mal déroulé. Certains se sont même spécialisés dans la contestation de vos PV routiers en un clic de souris.

Transport, nourriture, hébergement : Bastien Cadeac a pris la route pour vous offrir des vacances à prix défiant toute concurrence, et qui pourront même vous rapporter gros...

Jeanmarcmorandini.com vous propose de découvrir, en exclusivité, les premières images de l'émission.

Les journalistes ont suivi un couple qui a trouvé un séjour de quatre nuits au Maroc sur un site d'enchères. Un voyage qu'il a remporté pour 93 euros, dont 30 euros de frais de dossier, au lieu de... 410 euros !

Comment a-t-il fait ? Voici la réponse !

