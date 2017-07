Samuel Etienne a fait ses adieux ce matin à Europe 1: "En 23 ans de journalisme, c'est le plus bel endroit où j'ai travaillé" - Ecoutez

Matinée des adieux sur Europe 1 ce vendredi...

Avant ceux de Thomas Sotto à 9h, c'est Samuel Etienne qui présentait sa dernière émission "E1 Bonjour".

Le journaliste et animateur de France Télévisions abandonne Europe 1 pour rejoindre la chaîne d'information en continu "France info" à la rentrée.

L'occasion pour Samuel Etienne de remercier les équipes de la station : "Avant de passer la main à Thomas Sotto, un petit au revoir car ce matin c'était mon dernier petit matin sur Europe 1. Alors un immense et intergalactique merci à l'équipe d'Europe 1".

Et a ajouté : "Je voudrais dire quelque chose de très très simple à tous ceux qui travaillent ici : Europe 1, en 23 ans de journalisme, c'est le plus bel endroit où j'ai eu l'occasion de travailler".

Le journaliste a précisé qu'il s'est véritablement senti "chez lui" et a assuré qu'il serait de retour un jour : "I will be back" a-t-il lancé.

Samuel Etienne a conclu en rendant un hommage à Thomas Sotto, qui présentait également sa dernière matinale sur la station.

Écoutez :