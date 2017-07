Sondage: Plus d’un Français sur deux pas convaincu par le discours du président devant le Congrès et la déclaration de politique générale du Premier ministre

Plus d’un Français sur deux n’a pas été convaincu par le discours du président devant le Congrès et la déclaration de politique générale du Premier ministre, selon un sondage Odoxa pour Le Figaro et France Info publié vendredi.

A la question, «diriez-vous que le cap fixé par le président Emmanuel Macron dans le discours de Versailles du 3 juillet (devant les députés et les sénateurs réunis en congrès) permettra une amélioration de la situation du pays ?», 54% des Français interrogés ont répondu «non». 46% ont dit «oui».

Concernant le discours de politique générale d’Edouard Philippe mardi devant l’Assemblée nationale, 58% des sondés «n’approuvent globalement pas les mesures annoncées». 41% en revanche les «approuvent».

Enquête réalisée en ligne les 5 et 6 juillet auprès d’un échantillon de 1.003 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas.

