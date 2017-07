EN DIRECT - Vaste opération pour déloger plusieurs centaines de migrants installés depuis plusieurs semaines porte de La Chapelle à Paris

08h02: La maire de Paris, Anne Hidalgo, s'est rendue au campement de la porte de la Chapelle ce matin, au moment de l'évacuation

07h34: La préfecture a fait savoir qu’elle procédait à « la mise à l’abri » des occupants de plusieurs campements de voie publique « illicites, qui présentent des risques importants pour la sécurité et la santé de leurs occupants comme des riverains ». Cette évacuation, la 34e depuis juin 2015 à Paris, était très attendue alors que le campement ne cessait de grossir et les conditions de vie s’y dégrader, aussi bien d’un point de vue sanitaire que pour les tensions communautaires. Les associations, redoutant pour la vie même des migrants, ne cessaient d’y dénoncer des conditions de vie déplorables et l’absence de structures sanitaires.

07h02: Une opération d'évacuation de campements de plus d'un millier de migrants installés depuis plusieurs semaines porte de La Chapelle, dans le nord de Paris, a débuté. "Cette opération mobilise près de 350 effectifs de la préfecture de Police ainsi qu'une centaine de personnels de l'État et de ses partenaires", affirment la préfecture de police et la préfecture d'Ile-de-France dans un communiqué commun, précisant que les migrants se verront "proposer une solution d'hébergement provisoire en Île-de-France".