Audiences: jeanmarcmorandini.com très largement leader se rapproche en mai des 3 millions de visiteurs uniques

Les mois se suivent et se ressemblent ! jeanmarcmorandini.com est une nouvelle fois en hausse au mois de mai de 2,8% et affiche fièrement 2.836.224.000 visiteurs et plus de 33 millions de pages vues durant ce seul mois !

Malgré le nombre important de jours fériés et de ponts, le blog affiche une belle santé, avec près de 40% de visiteurs de plus que notre principal concurrent sur l'info média !

Avec sa nouveau look lancé il y a quelques jours, jeanmarcmorandini.com n'a pas fini de vous surprendre et vous découvrirez à la rentrée une nouvelle application qui va totalement changer votre façon de vivre l'information.

Notre objectif, être toujours plus performant, et passer d'ici la fin de l'année la barre symbolique des 3 millions de visiteurs uniques.

jeanmarcmorandini.com reste à vous tout l'été, 7 jours sur 7 et 24h sur 24 pour vous informer.

Merci pour votre fidélité depuis bientôt 10 ans !