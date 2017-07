Arrêt maladie: Le jour de carence dans la fonction publique sera rétabli, vient d'annoncer le ministre des Comptes publics

Le jour de carence dans la fonction publique sera rétabli, a indiqué ce jeudi le ministre de l'Action et des Comptes publics Gérald Darmanin lors des États généraux des comptes de la nation réunis à Bercy. « Même si le jour de carence ne doit pas être le seul instrument pour lutter contre l'absentéisme des agents, qui est aussi la conséquence de souffrances d'une partie d'entre eux (...), il permet de lutter contre le micro-absentéisme qui désorganise les services, alourdit la charge de travail des collègues en poste et coûte environ 170 millions d'euros par an », a-t-il ajouté.

Le "délai de carence" correspond à la période comprise entre le jour où la maladie d'un salariée est constatée et le jour où la Sécurité sociale lui verse une indemnité. C'est donc la période pendant laquelle le salarié n'est pas indemnisé. Ce système avait été instauré pour dissuader les employés de se mettre en arrêt maladie par "confort" ou à répétition.

Dans le secteur privé, le délai de carence est de trois jours. Le jour de carence dans le public avait été instauré par le gouvernement Fillon en 2011 avant d'être supprimé au 1er janvier 2014.