Découvrez le nouveau membre du jury de l'émission "Danse avec les stars" sur TF1

Dans les prochaines semaines, TF1 lancera la 8e saison de son émission "Danse avec les stars"

La chaîne vient d'officialiser les noms des membres du jury pour la prochaine saison.

Les téléspectateurs retrouveront Fauve Hautot, Chris Marques et Jean-Marc Généreux.

Ces trois membres seront rejoints par un nouveau juré : Nicolas Archambault.

Ce dernier remplace Marie-Claude Pietragalla qui a annoncé il y a quelques jours son départ de l'émission "pour des raisons professionnelles".

Pour mémoire, il y a quelques semaines, jeanmarcmorandini.com vous annonçait le départ de Laurent Ournac.

Biographie de Nicolas ARCHAMBAULT

Multipliant les influences et démontrant une compréhension intime du mouvement corporel, Nicolas Archambault insuffle à ses créations un mélange sans cesse renouvelé de danse contemporaine et urbaine, de jazz et de théâtre.

Repoussant constamment les limites de ses interprètes, il arrive à générer une symbiose entre physicalité extrême et délicate subtilité.

Star, grâce à sa victoire à la première saison de « So You Think you Can Dance » au Canada, émission dont il est ensuite devenu juge, Nicolas Archambault cumule les honneurs à travers le monde en tant que danseur, chorégraphe, producteur, réalisateur et metteur en scène

Comme en témoignent ses multiples collaborations internationales avec entre autre, Madonna, Janet Jackson, Skrillex et Cœur de Pirate, il se démarque en 2016 en décrochant le rôle de Tony Manero dans le spectacle évènement « Saturday Night Fever ».

Un de ses premiers rôles fût Rudolf Noureev dans “Nureyev », un film biographique sur la vie du légendaire danseur classique russe. Il a aussi joué le premier rôle dans « Sur Le Rythme », premier long métrage de danse Québécois à être présenté sur grand écran.

Depuis 2015 il est aussi le metteur en scène de « Roses », la tournée internationale de Cœur de Pirate.

.