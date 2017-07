Une journaliste américaine se fait vomir dessus en plein direct à la télévision par un homme qui buvait de la bière - VIDÉO

Une journaliste américaine de la chaîne KTLA, Wendy Burch, couvrait la compétition "Hermosa Beach Ironman" mardi dernier à l'occasion de la fête nationale aux Etats-Unis.

En plein duplex, les téléspectateurs ont pu voir de nombreux hommes boire de la bière à profusion jusqu'à ce que l'un d'entre eux vomisse sur la journaliste !

Interrogée par le HuffPost, Wendy Burch a déclaré qu'un des participants avait mentionné sur son dos "vomir ici", sauf que la journaliste l'a remarqué bien trop tard...

La diffusion en direct a été interrompue au moment de l'impact du vomi sur la journaliste.

Sans savoir qu'un problème technique avait eu lieu, la journaliste a continué - avec professionnalisme - à interviewer les fêtards sur les lieux "alors que des substances mousseuses ont atterri dans [ses] cheveux".

"Oh, non, non", ont réagi les présentateurs en plateau, dégoûtés de la scène qu'ils venaient de voir.

"J'ai été conduite à la maison, j'ai pris une douche chaude et fait une longue sieste" a ajouté la journaliste.

Regardez :