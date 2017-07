Après plusieurs séries annulées, Netflix renouvelle "Dear White people" pour une deuxième saison

Après l'annulation de "The Get Down", "Sense8" et "Girlboss", "Dear White People" fait partie des seules séries rescapées de Netflix, puisqu'elle est renouvelée pour une deuxième saison.

Inspirée de la comédie éponyme de Justin Simien sortie en 2015, la série plonge les fans dans le campus de Winchester où des étudiants noirs décident de se faire entendre à la radio universitaire afin de combattre le racisme ordinaire de leur établissement.

La deuxième saison comptera dix épisodes, à l'instar de la première.

Au casting, les téléspectateurs retrouveront Logan Browning (Samantha), Brandon P. Bell (Troy) Antoinette Robertson (Coco), DeRon Horton (Lionel), John Patrick Amedori (Gabe), Ashley Blaine Featherson (Joelle) etMarque Richardson (Reggie).

Notons que la série avait créé la polémique à sa sortie, certains accusant Dear White People de racisme anti-blanc et avaient appelés à boycotter Netflix.

