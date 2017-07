Le film "Transformers 5: The Last Knight" a pris la tête du box-office français devant "Baywatch - Alerte à Malibu"

La nouvelle super-production américaine "Transformers 5: The Last Knight" a pris la tête du box-office français la semaine dernière, devant "Alerte à Malibu", selon CBO Box Office.

Le 5e volet de la série de Michael Bay a réuni près de 810.500 spectateurs pour sa première semaine, reléguant "Baywatch - Alerte à Malibu" à la seconde place, malgré 440.600 places supplémentaires pour sa 2e semaine en salles, qui permettent au film de passer la barre du million.

"Wonder Woman" et "La Momie" continuent à séduire avec plus de 250.000 entrées supplémentaires.

Les films français font une entrée remarquée dans le box-office : "Mon poussin", comédie de Frédéric Forestier, entre en 6e place du classement avec quelque 187.000 spectateurs et "Cherchez la femme" de Sou Abadi se hisse à la 10e place.

1. "Transformers : The Last Knight" 810.533 (Nouveauté) - copies: 815

2. "Baywatch - Alerte à Malibu": 440.684 (cumul 2e semaine: 1.060.745) - copies: 550

3. "Wonder Woman" : 293.086 (cumul 4e semaine:1.848.021) - copies: 599

4. "La Momie": 252.702 (cumul 3e semaine: 1.131.833) - copies: 692

5. "Pirates des Caraïbes: la vengeance de Salazar": 205.497 (cumul 6e semaine: 3.321.064) - Copies: 383

Enquête CBO Box Office pour la semaine du 28 juin au 04 juillet.

.