Un député américain choque le monde entier après avoir tourné une vidéo dans une chambre à gaz d’Auschwitz - VIDEO

Clay Higgings, membre du Congrès américain, est exposé à de vives critiques depuis quelques jours après la diffusion d'une vidéo à l'intérieur d'une ancienne chambre à gaz du camp d'extermination nazi d'Auschwitz-Birkenau.

Dans la vidéo, le député républicain de Louisiane décrit les atrocités des nazis devant les fours crématoires.

Puis il parle du présent: "Le monde est devenu beaucoup plus petit que pendant la Seconde Guerre mondiale. Les États-Unis sont maintenant beaucoup plus confrontés à la terreur".

"Notre armée doit être invincible (...) Les États-Unis doivent être protégés contre les maux du monde", a ajouté Clay Higgins.

Son anachronisme a choqué partout dans le monde, dont le rabbin Michael Schudrich, qui a déclaré à l'AFP : "C’est un endroit qui doit rester silencieux. C’est un endroit pour méditer, réfléchir, et non pas pour tourner des vidéos et faire des déclarations".

Et a ajouté : "L’idée d’utiliser Auschwitz et la chambre à gaz pour exprimer ses positions politiques est très dérangeante pour moi"

Le président du Centre Anne Frank pour le respect mutuel, Steven Goldstein, a affirmé que les camps d'Auschwitz ne sont pas un "studio de télévision".

"Tout le monde a le droit à des réflexions personnelles. Cependant, à l’intérieur d’une ancienne chambre à gaz, il devrait régner un silence triste. Ce n’est pas une scène", a déclaré le compte du mémorial dans un tweet.

Mercredi, le député républicain a présenté ses excuses et reconnaît "avoir pu blesser" involontairement.

La vidéo a été supprimée de son compte YouTube mais il existe de nombreuses copies sur internet.