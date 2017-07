Alexia Laroche-Joubert réagit à la polémique sur une nouvelle épreuve de "Fort Boyard": "Notre idée n'est pas du tout de choquer" - Regardez

Hier, Jeanmarcmorandini.com vous annonçait que des associations étaient en colère contre une nouvelle séquence de "Fort Boyard" sur France 2.

Dans cette épreuve - baptisée l'Asile - du jeu mythique, avant d'entrer dans la pièce, le candidat doit enfiler une camisole de force. Une fois à l'intérieur, il doit se secouer afin de faire tomber des boules qui sont accrochées à sa camisole.

Invitée de "La télé même l'été" sur C8, Alexia Laroche-Joubert, la productrice du programme, a tenu à réagir à la polémique.

"Il faut savoir qu'avec Fort Boyard, c'est 4 millions d’euros qui ont été versés aux associations. Chaque samedi, on met à l'honneur une association", a-t-elle rappelé.

Et d'ajouter : "On a trouvé ça très injuste. Même avant la polémique, on a décidé de changer tout le verbatim lié à la folie. A aucun moment, ils nous ont appelés. Notre idée n'est pas du tout de choquer".

