Delphine Ernotte, la patronne de France Télé, annonce qu'il y aura "plus de de femmes et plus de jeunes à l'antenne" en septembre

Il y aura "plus de femmes et plus de jeunes" sur les antennes de France Télévisions à la saison prochaine, a indiqué la patronne du groupe audiovisuel Delphine Ernotte qui présentait la grille de rentrée. La patronne a également promis qu'il y aurait "toujours la place et les moyens pour l'investigation à France Télévisions". Le directeur des programmes Xavier Couture, pour sa première conférence de rentrée au sein du groupe public, a de son côté indiqué qu'il souhaitait que France 2 devienne "la chaîne principale de la nation".

La Deux a connu cette année des difficultés avec ses émissions de l'après-midi, déprogrammées faute d'audience. Deux nouvelles émissions sont annoncées: "Ca commence aujourd'hui", présentée par l'animatrice Faustine Bollaert à 14H00 puis à 15H00 "On ne pense qu'à ça", magazine autour de la thématique de l'amour présenté par Daphné Bürki. Sophie Davant présentera une émission sur la brocante et les jeux animés par Olivier Minne et Sidonie Bonnec ainsi que Nagui resteront à l'antenne en fin d'après-midi.

Autre nouveauté sur France 2, la case documentaire "Infrarouge" sera incarnée par Marie Drucker et suivie d'une nouvelle case documentaire, "25 nuances de doc". La patronne de France 2 Caroline Got a également indiqué que l'accent serait mis "sur la création française et sur la fiction française", avec 74 soirées inédites, soit 11% de plus que cette saison.

Sur France 3, "Thalassa" reviendra le lundi. Le mardi sera consacré à la fiction sociétale, le jeudi au cinéma d'auteur. En régions, parmi les nouvelles recrues, l'ex-miss France Malika Ménard ou encore le chanteur Kamini.

Sur France 5, le journaliste Mathieu Vidard, qui présente "La Tête au Carré" sur France Inter, animera une case science le mardi. Côté info, Anne-Sophie Lapix, qui sera aux manettes du 20H en remplacement de David Pujadas, a déjà commencé à travailler avec les équipes. "Tout ce que je peux vous dire c'est qu'il y a un nouveau décor", a-t-elle lancé.