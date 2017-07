Deux stars d'origine asiatique de la série "Hawaii 5-0" claquent la porte car CBS leur refuse le même salaire que les acteurs blancs

C'est un véritable scandale que sont en train de dénoncer deux des acteurs vedettes de la série "Hawaii Five-0" qui est diffusée en France sur M6, et ils ont même décidé de claquer la porte de cette série à laquelle ils participent depuis son lancement en 2010. Daniel Dae Kim et Grace Park, deux acteurs d'origine asiatique, se sont vus refuser une paie équivalente à leur co-stars blanches : Alex O’Loughlin et Scott Caan ! Une situation qui paraît à peine croyable en 2018 aux USA !

Daniel Dae Kim et Grace Park ont donc pris la décision de quitter la série après l'échec des négociations avec CBS. Selon le très sérieux magazine américain Variety, une paye 10 à 15% inférieur "à celle des blancs" leur a été offerte.

"J'ai donc pris la décision difficile de ne pas continuer" a réagi Daniel Dae Kim sur sa page Facebook. "En tant qu'acteur américain d'origine asiatique je sais à quel point c'est difficile de trouver des opportunités, d'incarner un personnage multidimensionnel, comme Chin Ho. Il va sincèrement me manquer. Quitter un job pour en trouver un autre est difficile, mais j'encourage tout le monde à regarder au delà de la déception du moment et de regarder la situation dans son ensemble. Le chemin vers l'égalité est rarement simple".

De son côté, un porte-parole de CBS s'est expliqué mais sans faire la pointe allusion au problème de salaire et d'inégalité, se contentant d'affirmer : "Nous apprécions vraiment les énormes talents de Daniel et Grace, l'excellence professionnelle et l''esprit aloha' qu'ils ont apporté à chacun de nos 168 épisodes. Ils nous ont aidés à construire un passionnant nouveau Hawaï Five-0, et nous leur souhaitons le meilleur et les plus grands succès dans leurs chapitres suivants.".

Daniel Dae Kim et Grace Park faisaient partie du casting depuis le lancement de la série, et leur disparition sera expliquée dans le premier épisode de la saison 8, diffusé le 29 septembre prochain aux Etats-Unis.