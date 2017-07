Météo-France place en vigilance orange cinq départements en raison d'orages : l'Aisne, les Ardennes, la Marne, l'Oise et la Somme

Météo-France a placé en vigilance orange cinq départements en raison d'orages : l'Aisne, les Ardennes, la Marne, l'Oise et la Somme. "Des orages d'été violents sont attendus. Ils devraient donner de la grêle et des rafales de vent pouvant ponctuellement dépasser les 100 km/h", écrit Météo-France. "Des précipitations intenses et brusques sont aussi à redouter, donnant entre 30 et 50 mm en peu de temps.

Une activité électrique marquée est en outre probable", poursuit le bulletin météo, ajoutant : "Cette dégradation orageuse pourra se faire en plusieurs salves, délicates à détailler, tant en timing qu'en intensité". Les orages les plus forts attendus pour jeudi après-midi ne sont pas encore formés. L'alerte est prévue jusqu'à vendredi 7 juillet, peu après minuit.