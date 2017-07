Le DG du groupe TF1, Ara Aprikian, annonce des changements profonds pour NT1 et HD1 la saison prochaine

En cette fin de saison, Ara Aprikian, le directeur général adjoint du groupe TF1, a accordé une interview au Figaro.

Pour la saison prochaine, le groupe va clarifier les lignes éditoriales de NT1 et HD1.

Les téléspectateurs découvriront notamment un changement d'habillage début 2018 pour les deux chaînes du groupe.

"NT1 doit devenir la chaîne de référence des millennials. Elle s’articulera autour de programmes de téléréalité comme « Secret Story », de séries inédites et générationnelles nourries par des super-héros comme Flash ou Supergirl.

Nous diffuserons aussi la première émission produite en France autour du tatouage et accueillerons de nouveaux youtubers", explique-t-il.

Et d'ajouter : "HD1 proposera le meilleur du cinéma et des séries de TF1 à destination d’un public jeune et féminin".

