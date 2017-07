EXCLU AVANT-PREMIERE: Ce soir dans "Le Meilleur Pâtissier" sur M6, Jean-Marc Généreux va faire quelques pas de danse avec Faustine Bollaert - Regardez

Ce soir, à 21h00, M6 diffusera la finale du "Meilleur pâtissier célébrité".

Pour cette grande finale, les trois célébrités encore en course s'affronteront sur les 3 dernières épreuves du concours, pour remporter le très convoité trophée du meilleur pâtissier célébrités.

Pour l'épreuve du classique revisité, Cyril Lignac attendra les pâtissiers sur la Pavlova !

Venu de Nouvelle-Zélande, ce dessert a été créé en hommage à la danseuse russe Anna Pavlova. Composé d'une meringue craquante à l'extérieur et fondante à l'intérieur, d'une onctueuse chantilly et de fruits frais, aux finalistes de faire voyager les papilles du jury en réinventant ce grand classique !

Puis, pour la dernière fois du concours, les pâtissiers célébrités seront confrontés à la très redoutée épreuve technique de Mercotte, une épreuve jugée à l'aveugle. Les candidats devront réaliser un Président parfait !

Au programme : génoise au cacao, ganache chocolat noir, sans oublier la décoration en copeaux de chocolat… qui sera le meilleur Président ?

Enfin pour la dernière épreuve créative du concours, nos célébrités devront redoubler d'imagination et réaliser le gâteau de mariage de leurs rêves. Avec une pièce montée qui devra régaler au moins 20 personnes, à eux d'être à la hauteur de cette finale pour séduire comme il se doit Cyril et Mercotte, mais aussi Philippe Conticini, représentant incontournable de la pâtisserie française dans le monde entier !

Le chef pâtissier apportera ses conseils et son soutien aux célébrités dans l'attente de somptueuses et immenses réalisations.

Jeanmarcmorandini.com vous propose de découvrir, en exclusivité , les premières images de l'émission.

Sur celles-ci, vous allez découvrir que Jean-Marc Généreux va faire quelques pas de danse avec Faustine Bollaert.

EXCLU AVANT-PREMIERE: Les 1ères images de la... par morandini