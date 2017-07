"Fort Boyard" est-il allé trop loin en créant une cellule psychiatrique dans le fort ? Des associations en colère !

Le samedi 24 juin dernier, France 2 lançait en prime-time la 28ème saison de "Fort Boyard".

Deux semaines après ce lancement, une séquence de l'émission ne plait pas à des associations de malades psychiatriques.

Selon Le Parisien, un collectif de lutte contre la stigmatisation de la schizophrénie et l’Union nationale de familles et amis de personnes malades et handicapés psychiques vont porter plainte pour "injures publiques" et "discrimination".

La raison ? Une nouvelle épreuve du jeu mythique, "l'Asile". Dans celle-ci, avant d'entrer dans la pièce, le candidat doit enfiler une camisole de force. Une fois à l'intérieur, il doit se secouer afin de faire tomber des boules qui sont accrochées à sa camisole (voir ci-dessous).

Béatrice Borrel, la présidente d'Unafam qui a prévu d'envoyer ce jour sa plainte au procureur de la République, indique que "[l']on ridiculise les malades".

Interrogé par nos confrères, le producteur artiste de "Fort Boyard", précise qu'il ne "voulait choquer personne".

Et de rappeler que la séquence fait partie "d’un univers de fiction comme beaucoup d’autres".

Suite aux critiques, plusieurs ajustements ont eu lieu : les références au monde hospitalier ont été supprimés, des commentaires de candidats coupés au montage.

"Depuis 1990, on a reversé 4 millions d'euros à des associations. On ne veut stigmatiser personne. Au contraire, on a même fait participer deux athlètes handicapés cette saison. Alors qu’on nous fasse un procès là-dessus, c’est aussi choquant", conclut-il en estimant que "cette polémique va trop loin".

.

Regardez

.



Une nouvelle séquence de "Fort Boyard" sur... par morandini