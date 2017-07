Une vidéo choc montre un camion qui déverserait de l'acide venant d'ArcelorMittal directement dans la Moselle - Regardez

Dans une vidéo montrant un camion déversant en plein air une substance jaune présentée comme de l'acide issu des activités d'ArcelorMittal, un ex employé accuse l'entreprise d'esquiver son devoir de recyclage. "Voilà comment on recycle les déchets à Florange, chez Arcelor, on balance de l'acide en pleine nature", accuse un chauffeur de camion dans une vidéo à charge. "Arcelor ne fait pas son travail de recyclage des produits chimiques, et voilà ce que ça donne", poursuit-il en commentaire, tandis que sa caméra filme un tuyau sortant de son camion citerne, et déversant un liquide jaune "28 mètres cubes d'acide" aux abords d'un plan d'eau. "Même pas à 2 km à vol d'oiseau des habitations", précise-t-il. "Voilà ce qu'on va laisser à nos gosses plus tard (...) On balance 28 mètres cubes par jour", accuse-t-il. D'après l'employé, ces déversements auraient été quotidiens pendant les trois mois du contrat.

Le groupe sidérurgique a immédiatement réagit par un communiqué affirmant que "ArcelorMittal n'est en aucun cas à l'origine de prétendus déversements irréguliers et envisage de porter plainte." "Si ces faits étaient avérés, ils seraient le fait de personnes isolées au sein d'ArcelorMittal ou des entreprises sous-traitantes. ArcelorMittal envisage de déposer plainte" poursuit l'entreprise qui met en doute la véracité de ce témoignage "Les articles publiés reposent sur deux témoignages individuels de personnes qui ont été employées par des sous-traitants d'ArcelorMittal Florange (dont le groupe Suez), et non sur des faits établis", proteste le sidérurgiste qui affirme avoir "lancé une enquête interne et auprès de ces sous-traitants pour faire toute la lumière sur les faits".

Selon France Bleu, le chauffeur qui parle aurait été licencié au motif d'une "rupture de discrétion commerciale" après avoir décidé d'en parler à un pompier travaillant pour ArcelorMital.