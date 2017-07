Le président Emmanuel Macron annonce que Simone Veil reposera avec son époux Antoine au Panthéon

11h40: Fin de l'hommage à Simone Veil



11h30: Simone Veil sera la cinquième femme a entrer au Panthéon après Sophie Berthelot, Marie Curie, Geneviève de Gaulle-Anthonioz et Germaine Tillon

11h23: Le cercueil de Simone Veil quitte la cour d'honneur des Invalides

11h20: Fin du discours d'Emmanuel Macron

11h03: Le président de la République Emmanuel Macron prend la parole :

"Cher Jean, Cher Pierre-François, chers membres de la famille Veil (...),

Au moment de rendre à Simone Veil l'hommage de la nation après l'hommage si puissant et poignant de ses deux fils et suspendons le fil obligé des discours officiels, contemplons cette vie"

"Cette grandeur est celle des combats qu'elle livra les uns après les autres, certains les uns en même temps que les autres"

"Son combat pour l'Europe (...) remontait dans l'intimité même de son existence. Il datait de 1945".

"Elle eut raison, bien avant l'opinion commune et souvent contre elle"

"Avons-nous toujours été juste avec cette Juste ? "

"Elle ne défendait pas les femmes parce qu'elles étaient femmes, mais parce qu'elles étaient humiliées par la puissance des hommes"

"J'ai décidé - en accord avec sa famille - que Simone Veil reposera avec son époux [Antoine] au Panthéon"

10h56: Pierre-François Veil, son autre fils, prend la parole : "Maman que j'aime (...) le hasard de la naissance a fait que je sois le benjamin de tes trois fils"

"Tu es devenue en 40 ans la mère de tant de Françaises et de Français"

"Cet hommage est ton ultime victoire sur les camps de la mort"

10h48: Jean Veil, fils de Simone Veil, prend la parole "Maman, Maman, ta beauté se doublait d'une extrême réserve de comportement. Dans un visage éclairé reflétait les traces d'une tragédie indélébile"

"Avant l'âge de 10 ans, je connaissais le nom d'Auschwitz"

"Il y avait en toi cet ineffable miracle de charme qui n'a jamais disparu"

"Je voudrais te remercier de ce qu'ont été nos relations depuis 70 ans"

"Ton goût pour le débat s'est poursuivi tout au long de ta vie dans la vie professionnelle mais également dans la sphère privé (...) certains le redoutait"

"Je t'aime maman" a conclu Jean Veil

10h44: Le cercueil de Simone Veil vient d'arriver dans la cour d'honneur des Invalides.

10h42: Le président de la République salue la famille de Simone Veil.

10h38: Emmanuel Macron passe les troupes en revue aux côtés du Premier ministre Edouard Philippe. L'hymne nationale vient de retentir dans la cour des Invalides.

10h36: Le cortège présidentiel vient d'arriver dans la cour des Invalides. La cérémonie sera présidée par Emmanuel Macron.

10h30: L'hommage à Simone Veil vient de débuter aux Invalides.

10h27: Les anciens présidents de la République Nicolas Sarkozy et François Hollande sont présents ainsi que des dizaines d'autres personnalités politiques.

10h20: La quasi totalité des Premiers ministres de ces dernières années devraient être présents.

Dans l’assistance également: des membres de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah dont Simone Veil fut la première présidente et est restée jusqu’à sa mort présidente d’honneur de l’Union des déportés d’Auschwitz et du Conseil représentatif des institutions juives de France (CRIF).

De très nombreux responsables politiques français, dirigeants actuels ou passés des institutions européennes et membres du corps diplomatique sont également annoncés tout comme Hélène Carrère d’Encausse, secrétaire perpétuelle de l’Académie française où siégea Simone Veil.

10h11: Les personnalités arrivent progressivement dans la cour des Invalides.

La cérémonie d'hommage national débutera à 10h30.



10h00: Le cercueil de celle qui fut longtemps la personnalité la plus aimée des Français fera son entrée peu après 10H30 dans la Cour d’honneur des Invalides, revêtu du drapeau tricolore et porté par des Gardes républicains au son de la Marche funèbre de Chopin.

Il la quittera une heure plus tard accompagné du Chant des Marais, celui des déportés, en souvenir de l’internement de Simone Veil au camp d’extermination d’Auschwitz-Birkenau.

09h10: Plusieurs pétitions réclament désormais son entrée au Panthéon. «Simone Veil, pour sa vie et son parcours de survivante de la Shoah, d’avocate pour les Droits des femmes et d’Européenne mérite le Panthéon», affirme l’une d’elles, lancée sur le site change.org et qui avait déjà recueilli plus de 200.000 signatures mardi soir

08h06: Survivante de la barbarie nazie, combattante du droit des femmes, européiste convaincue, académicienne, Simone Veil est morte le 30 juin à 89 ans.

Aujourd'hui, la nation lui rend un dernier hommage à l'occasion d'une cérémonie officielle dans la cour des Invalides à Paris, en présence de sa famille, et sous le patronage du chef de l'Etat qui prononcera un discours.

À 10h30, Simone Veil recevra les honneurs militaires en présence du président de la République et du gouvernement. Pour l'occasion, le Conseil des ministres a été exceptionnellement avancé à 8h30.

Devraient également être présents trois des anciens chefs de l'Etat : Valéry Giscard d'Estaing - dont elle fut la ministre de la Santé -, Nicolas Sarkozy qu'elle avait soutenu en 2007 et François Hollande. Jacques Chirac, contraint par son état de santé, n'a plus fait d'apparition publique depuis 2014.



