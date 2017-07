Tour de France - Regardez le geste du champion du monde, le Slovaque Peter Sagan, qui a provoqué son exclusion ce soir (Video)

Le Slovaque Peter Sagan, quadruple vainqueur du maillot vert du classement par points et vainqueur lundi de la 3ème étape à Longwy, a été purement et simplement exclu du Tour, mardi à Vittel ! Le coureur de l'équipe Bora a été sanctionné pour avoir provoqué la chute de Mark Cavendish lors de l'arrivée de la 4ème étape, lors d'un sprint houleux remporté par le Français Arnaud Démare.

Peu après l'arrivée, avant sa sanction, le Slovaque reconnaissait une part de responsabilité dans la chute de Cavendish. Mais il assurait ne pas avoir vu le Britannique(voir la vidéo).

«Oui c'est un peu de ma faute, expliqua Sagan. J'ai voulu prendre la roue de Kristoff. Mark est venu de l'arrière et je ne l'ai pas vu me doubler par la droite. Je n'ai pas eu le temps de me déporter sur la gauche pour l'éviter. Il m'a touché et il est tombé. C'est le sprint mais je suis désolé pour ça. Greipel était énervé contre moi mais je ne sais pas pourquoi. Oui je lui présente mes excuses parce que ce n'est pas joli de tomber comme ça.»

Voici ce qui s'est passé en vidéo !



Tour de France - Regardez le geste du champion... par morandini