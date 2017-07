Un candidat de Ninja Warrior sur TF1 furieux contre les conditions de tournage: "Qu'ils aillent se faire enc.... !"

Lorenzi Dos Santos est un comédien qui a participé au tournage de "Ninja Warrior" sur TF1. Et le moins que l'on puisse dire c'est qu'il n'en garde pas un bon souvenir, il s'agit même pour lui d'une expérience catastrophique.

Il a mis en ligne sur son compte Facebook un message très violent contre la production de la Une. En voici quelques extraits, sans aucune correction ni sur l'orthographe ni sur la forme:

"J'aimerais partager mon expérience catastrophique avec Tf1 lors du tournage de leur programme phare de l'été ninja warior qu'ils vendent à l'écran comme un programme familiale et etc mais CONNERIE !!!!

Je ne serais par ou commencer tant la liste est longue..

Avant toute chose le fameux parcours, un technicien honnête nous révêle que le parcours est en permanence inondé puisque nous sommes juste en bord d'eau qu'avec la condensation ou je ne sait qu'elle explication... que le parcours sera toujours trempé que ce n'est pas adapté qu'un tel parcours devrais se trouver en intérieur mais que TF1 ne souhaite pas payer pour cela qu'il bénéficie la d'un emplacement offert par la ville de Cannes et qu'ils se moquent de savoir si c'est adapté tant que c'est GRATUIT !

Et les économies ne s'arrêtent pas la ! (...)

Sur place une dame nous réceptionne et nous apprend que non il n'y a pas de navette et que nous devons tous prendre le bus !

Elle nous rappel deux ou trois fois avant de monter que l'on dois surtout acheter notre ticket 1,80 je crois ... trop chère encore pour Tf1 bref nous nous arrêtons à un arrêt et la que belle surprise que d'apprendre que nous avons une super colline à monter à pied avec nos valises ... pour ceux qui on bossé le cardio ok pour les autres cela est un véritable cauchemar ....

bref je vous passe tout les détails et autre super surprises du genre qui on encore continué a l'hotel ...

Sur place , sur tout les candidats ceux qui intéressé SUFFISAMMENT la production avait la chance d'etre guidé pour le tournage de leur portrait ou autre .. pour les autres soyez débrouillard et pas trop timide pour demander au autre candidats comment tout va se passer etc ....

ne demandez rien au personne de la prod ils vous répondent qu'ils sont dépassé qu'ils on 100 000 trucs à gérer vous êtes entrain de les emmerdé... y compris ceux qui c'était occupé de vous lors du casting qui à ce moment la étaient évidement adorable pour vous convaincre de faire l'émission....

17:00 nous devons aller sur le parcours pour tourner ne pensez pas au navettes soit disant prévu pour vous emmener il y en a 3 de 6 places pour 60 candidats... dérmerdez vous ! Donc arrivez sur le parcours les profils qui intéresse la prod on la chance de passer rapidement vers 19:00 sur le parcours... je n'est pas eu cette chance...

Lors du casting les casteuse ont compris que mon point sensible était ma famille notamment ma mère a qui je ne parle plus depuis des années il me sera demandé lourdement et de façon insistante qu'il serait génial de faire nos retrouvailles durant l'émission chose que je refuse en finissant par gueuler.

J'avais cassé leur plan ne les intéressant pas je suis alors l'avant dernier candidats a passé sur le parcours à 4:30 du matin, crevé moralement épuisé, stressé ... je tombe au premier obstacle ...

A peine sorti de l'eau Sandrine machintruc me saute dessus pour prendre mes réactions avec la camera avec une faon de parler tel si nous étions amis... mais ne pensez pas qu'ils soit passé dans les loges nous rencontrer avant ...

les animateur se fiche de nous ceux qui on fait des photos avec sont ceux qui on eu la chance de les attraper dans leur déplacement éclaire entre leur loges et le plateaux...

Bref de suite derrière une nana de la prod enfin en trois jours viens me parler ! Je n'est pas encore eu le temps même de me changer et d'enlever mes vêtement mouillé qu'elle me demande je cite " ho lorenzi j'ai vu que tu était tombé c'est dommage, dit moi comment compte tu rentrer demain à Paris car il n'y a pu de place dans les trains il sera génial que tu rentre par tes propres moyen " bah oui eliminé vous ne servez pu a rien en deux minute on vous chasse a 800km de chez vous on vous dit de vous débrouiller pour rentrer mtn ... mal élevé que je suis et bien content de l'être a ce moment la !

Je menace j'insulte cette personne de la prod ! Menace de taper le premier de la prod que je trouverais au matin si on ne me donne pas un billet de train

Le lendemain il sera demandé parmi tout les éliminés qui doivent donc partir sur le champs ... de finalement régler la taxe d'hébergement...

Les personnes bien élevé ne voulant faire de scandale la payerons, les personnes mal élevé comme moi leur dirons d'aller se faire enculer(...)



