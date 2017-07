Herbert Léonard plongé de nouveau dans le coma après des problèmes cardiaques suite à une infection pulmonaire grave

"Herbert Léonard a été replongé dans un coma artificiel. Les organes vitaux vont bien, mais il a quelques problèmes de tension", a affirmé René Sorre, le manager d'Herbert Léonard, à nos confrères du Figaro.

"Endormi" et "sous sédatifs", "un réveil n'est plus à l'ordre du jour" a ajouté René Sorre, précisant que "l'infection pulmonaire a avancé", et qu''elle est désormais plus importante que lorsqu'il est arrivé'.

Le 26 juin dernier, jeanmarcmorandini.com vous révélait que le chanteur Herbert Léonard avait été victime dix jours plus tôt d'une embolie pulmonaire alors qu'il était chez lui.

Les pompiers et le SAMU appelés en urgence ont transporté d'urgence le chanteur de "Pour le plaisir" en réanimation où il se trouve depuis cette date.

