Erika Moulet présentera l'after de la nouvelle saison de la "Nouvelle Star" qui sera diffusé à la rentrée sur M6

Dans une bande-annonce diffusée en mai dernier, M6 officialisait le retour de son télé-crochet "Nouvelle Star".

Alors que l'on connait désormais la présentatrice (Shy'm) et les membres du jury (Benja­min Biolay, Coeur de Pirate, Natha­lie Noen­nec et Dany Synthé), on sait qui présentera "l'after" de l'émission.

Selon Puremédias, M6 a choisi l'ancienne chroniqueuse de "TPMP", Erika Moulet.

L'ex-journaliste de LCI était déjà dans le groupe et précisément sur W9 où elle a présenté en décembre 2016 les "W9 d'or" et en février "Prix Talent W9".

Notons qu'elle succédera à Enora Malagré, qui animait l'after de la "Nouvelle Star" lorsque Cyril Hanouna présentait l'émission sur D8, l'ancêtre de C8.



