Découvrez celui qui va remplacer Stéphane Guillon à la rentrée chez Thierry Ardisson dans "Salut les terriens" - Vidéo

Tous les animateurs préparent leur rentrée et sont en pleine phase de recrutement -ou de licenciement- pour leurs émissions. C'est le cas de Thierry Ardisson pour "Salut les terriens". Débarrassé de Stéphane Guillon, il lui restait à trouver un nouvel humoriste. C'est chose faite, et le choix de l'animateur s'est porté sur Alex Vizorek. Le compère de Charline Vanhoenacker, avec qui il présente en duo « Si tu écoutes, j'annule tout » sur France Inter arrivera dès le début du mois de septembre dans l'émission comme nous l'a confirmé ce matin Thierry Ardisson. Alex Vizorek, que l'on a pu voir également dans C l'hebdo sur France 5 (Voir ci-dessous) a commenté son choix dans Le Parisien: "Pour un humoriste de ma génération, cette chronique n’est pas refusable. J’ai beaucoup aimé ce qu’y ont fait Gaspard Proust et Stéphane Guillon. Je vais essayer de mettre ma patte dans ces six minutes sur l’actualité. La matière sera la même, seul le style changera. Moi, je suis une anguille, alors que Stéphane Guillon est plus sec."

Mais ce n'est pas tout, car désormais, Thierry Ardisson officiera également le dimanche, et un autre humoriste va rejoindre cette fois la version dominicale, il s'agit de Tanguy Pastureau que l'on peut entendre sur RTL, mais que l'on a également vu avec Arthur dans "Cinq à Sept", chez "Zemmour et Naulleau" sur Paris Première ou encore sur France 5.

Regardez Alex Vizorek



Alex Vizorek sur France 5 dans C l'hebdo par morandini