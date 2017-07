Une fusillade a éclaté ce lundi soir, dans le quartier de la Reynerie à Toulouse faisant au moins un mort et six blessés

Une fusillade a éclaté ce lundi soir, peu après 21 heures, dans le quartier de la Reynerie à Toulouse faisant au moins un mort et six blessés selon la Dépêche du midi. À proximité de la place Abbal, un homme, passager d’une moto, aurait ouvert le feu à plusieurs reprises sur un groupe. Au moins une personne serait morte et plusieurs autres très grièvement blessées, dont le pronostic vital serait engagé. Les deux tireurs auraient pris la fuite.

Des témoignages recueillis sur place par France 3 faisaient état lundi soir d'au moins un tireur dissimulé derrière des vêtements traditionnels musulmans. De très nombreux policiers et la substitut du procureur se sont rendus sur place et l'enquête ne fait que commencer. A 23 heures, la préfecture de la Haute-Garonne se bornait à indiquer que plusieurs personnes avaient été touchées et qu'un dispositif était en place pour retrouver les tireurs, indiquant que c'est le parquet de Toulouse qui devait communiquer dans la nuit au sujet de la fusillade.

Selon une source policière, la victime décédée était défavorablement connue des services de police. La préfecture a indiqué plus tard dans la soirée que l'enquête privilégiait l'hypothèse du règlement de compte.



