Regardez le discours de 1h30 d'Emmanuel Macron devant le Congrès résumé en... 90 secondes (Vidéo)

Emmanuel macron a parlé pendant plus de 90 minutes devant le Congrès.

Il propose donc une réduction d'un tiers du nombre de députés et sénateurs. Actuellement, 577 élus siègent à l'Assemblée et 348 au Palais du Luxembourg. Le président souhaite également que les parlementaires soient élus en partie pour certains d'entre eux à la proportionnelle. Emmanuel Macron n'a en revanche pas apporté plus de précisions quant au dosage ni au futur découpage des circonscriptions

Emmanuel Macron entend aussi réduire d'un tiers le nombre de membres siégeant au sein du Conseil économique, social et environnemental (Cese) afin qu'il redevienne un «trait d'union» entre la société civile et les instances politiques. Il souhaite en plus revoir «de fond en comble» ses règles de représentativité.

Pour améliorer «la représentativité de notre démocratie», le président veut revoir le droit de pétition.

Macron ne veut plus de la Cour de justice de la République. Chargée de juger des actes des ministres commis dans leurs fonctions, la Cour de la Justice de la République est souvent critiquée pour son indulgence.

Emmanuel Macron a assuré que l'état d'urgence serait levé «à l'automne», soit environ deux ans après son entrée en vigueur au lendemain des attentats du 13 novembre 2015.

Voici son intervention de 1h30 résumée en 150 secondes !



Emmanuel Macron devant le Congrès de Versaille... par morandini