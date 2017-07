Un adorable golden retriever s'invite sur la scène d'un concert de musique classique et fait le buzz sur les réseaux sociaux - VIDÉO

Une vidéo qui tourne en boucle sur internet montre un chien qui a erré sur la scène du Festival international d'Izmir pendant une performance de l'Orchestre de chambre de Vienne.

Surnommé le "moment le plus mignon de la musique classique" par les réseaux sociaux, on y voit un golden retriever se balader devant l'orchestre et un public amusé.

Le chien s'est ensuite couché en plein milieu de la scène aux pieds d'un violoniste et sous l'hilarité des spectateurs.

Une ébauche d'applaudissements se fait d'ailleurs entendre dans le public.

Regardez :



Un golden retriever s'invite sur la scène d'un... par morandini