L'acteur comique italien Paolo Villaggio est décédé à l'âge de 84 ans

L'un des acteurs comiques italiens les plus célèbres de la péninsule, Paolo Villaggio, est mort à l'âge de 84 ans, a annoncé lundi sa fille Elisabetta sur Facebook.

Paolo Villaggio, qui a tourné avec les plus grands réalisateurs italiens, de Federico Fellini à Mario Monicelli, est surtout célèbre en Italie pour le personnage d'Ugo Fantozzi, un comptable modeste, volontiers servile au comportement souvent grotesque et ridicule, qu'il a créé et incarné au cinéma tout au long d'une dizaines de films.

Egalement écrivain --le personnage de Fantozzi est né de sa plume-- Paolo Villaggio est l'auteur de plus d'une vingtaine de romans ou de récits. Il a tourné dans plus de 80 films, dont La voce della luna de Fellini ou Brancaleone s'en va aux croisades de Mario Monicelli.

La Mostra de Venise lui avait décerné en 1992 un Lion d'or pour sa carrière.

