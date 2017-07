Nolwenn Leroy inquiète de la disparition des variétés à la télé: "Même chez Drucker, on ne chante plus, on parle !" Regardez

Nolwenn Leroy est inquiète après l'arrêt de l'émission de Dave et Wendy Bouchard le dimanche après-midi sur France 3, car pour elle les émissions musicales disparaissent les unes après les autres à la télé.

Invité sur RTL par Jade et Eric Dussart dans On refait la télé, elle a déclarée:

"Ah, c'est dramatique, ça. C'est dramatique ! Aujourd'hui, il y a de moins en moins de programmes de variétés à la télé. C'était justement une des dernières émissions. On angoisse un petit peu, là car les émissions consacrées à la musique se réduisent comme peau de chagrin à la télé. Même chez Michel Drucker le dimanche après-midi, maintenant, on ne chante plus, on vient parler"..



Nolwenn Leroy inquiète de la disparition des... par morandini