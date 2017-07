Laurent Bignolas a pris, par surprise, dès ce matin, la succession de William Leymergie à Télématin sur France 2 ! Regardez

On pensait qu'il arriverait fin aôut ou début septembre pour remplacer William Leymergie à Télématin, mais sans crier gare, Laurent Bignolas a pris ses fonction dès ce matin, et à 6h30 il était déjà en poste à Télémation pour accueillir les téléspectateurs.

Très ému, William Leymergie a fait, vendredi dernier, ses adieux aux téléspectateurs de "Télématin", émission matinale qu'il avait lancée en 1985: "Au fond, vous et moi, nous sommes des colocs, des colocs de la télé. On se voit si tôt le matin, parfois on a l'impression qu'on vit ensemble, non ? Alors c'est dire à quel point vous allez me manquer." "A bientôt, sûrement"

Le présentateur avait enchaîné en demandant de faire le meilleur accueil à ceux qui vont lui succéder, notamment à Laurent Bignolas, qui va assurer la présentation à partir de la rentrée, sans se douter sans doute que son remplaçant serait là dès aujourd'hui. Un Laurent Bignolas très sobre en tout cas, qui n'a fait aucune vraie allusion à son arrivée à Télématin, un peu comme si tout cela était simplement dans l'ordre des choses...



